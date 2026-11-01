I convocati di Inzaghi per la sfida odierna.

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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Vicenza, in programma oggi alle ore 19:30. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 20 calciatori convocati per la gara.

Non saranno a disposizione Mattia Bani, alle prese con un risentimento muscolare attualmente in corso di valutazione, e Niccolò Pierozzi, fermato da una lussazione della spalla.

I convocati

Portieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.

Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.

Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.

Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.

pierozzi

Indisponibili: Mattia Bani (risentimento muscolare in corso di valutazione) e Niccolò Pierozzi (lussazione della spalla).

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