I convocati di Inzaghi per la sfida odierna.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Vicenza, in programma oggi alle ore 19:30. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 20 calciatori convocati per la gara.
Non saranno a disposizione Mattia Bani, alle prese con un risentimento muscolare attualmente in corso di valutazione, e Niccolò Pierozzi, fermato da una lussazione della spalla.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Indisponibili: Mattia Bani (risentimento muscolare in corso di valutazione) e Niccolò Pierozzi (lussazione della spalla).
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