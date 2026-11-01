Il Palermo si prepara alla sfida contro il Vicenza con l'obiettivo di consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, al Barbera, nella serata dedicata al 126° anniversario del club, i rosanero vogliono trasformare il pareggio di Pisa in un ulteriore punto di partenza. Una vittoria permetterebbe infatti di scavare un solco più ampio in classifica, anche alla luce del pareggio tra Modena e Mantova.

Il Vicenza, reduce dal successo esterno contro l'Empoli, non va sottovalutato: i veneti stanno esprimendo un buon calcio e rappresentano un avversario insidioso. Il Palermo potrà però contare sul miglior attacco della Serie B, con oltre due gol di media a partita, contro una difesa che ha già incassato 17 reti.

A preoccupare Inzaghi è soprattutto la situazione degli infortunati. Agli stop di Joronen e Strefezza si sono aggiunti quelli di Bani e Pierozzi, usciti malconci dalla trasferta di Pisa, oltre ai mancati recuperi di Palumbo e Barba. Nonostante le numerose assenze, l'allenatore dovrebbe rinunciare al turnover e tornare alla formazione tradizionale.

In difesa, senza Bani e Barba, Peda e Ceccaroni sono i favoriti per partire dal primo minuto, con Magnani pronto dalla panchina. Sulle fasce agiranno Cassandro a destra e Augello a sinistra, mentre tra i pali è confermata la presenza di Perin. A centrocampo tornerà la coppia Segre-Ranocchia: il numero 8 non ha giocato nemmeno un minuto a Pisa, mentre per il grande ex sarà una serata speciale, con il traguardo delle cento presenze in rosanero.

Sulla trequarti Inzaghi dovrebbe puntare nuovamente su Vavassori e Hernani, entrambi desiderosi di dare continuità all'ottimo secondo tempo disputato alla Cetilar Arena. Johnsen completerà il reparto alle spalle di Pohjanpalo, chiamato a rilanciarsi anche nella corsa alla classifica marcatori dopo un inizio complicato. Sugli spalti, infine, è attesa anche la presenza di Leonardo Bonucci, che ha già seguito il Palermo nella trasferta di Mantova.