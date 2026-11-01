Le parole di Ranocchia e di Inzaghi dopo la sfida contro il Vicenza.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Palermo FC v US Lecce - Coppa Italia

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