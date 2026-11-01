Al termine della vittoria per 3-1 contro il Vicenza, Filippo Ranocchia ha commentato la prestazione del Palermo, sottolineando l'importanza dei tre punti per dare continuità al pareggio di Pisa. Il centrocampista rosanero, protagonista di una serata speciale anche per il traguardo delle 100 presenze in maglia rosanero, ha analizzato la reazione della squadra dopo il gol subito a freddo e la capacità di ribaltare il risultato.

100 PRESENZE E IMPORTANZA DELLA VITTORIA

«Questa vittoria ha un peso incredibile per noi, perché volevamo dare più valore al pareggio di Pisa. Vincendo oggi avremmo dato maggiore importanza a quel risultato, quindi ci tenevamo a raccogliere i tre punti e a continuare il nostro cammino, che finora è stato qualcosa di quasi perfetto. Vogliamo continuare su questa strada e la squadra è molto determinata a farlo. A livello personale sono molto felice di questa serata, è stata speciale da tutti i punti di vista».

RISPETTO AL PRIMO TEMPO, UN'ALTRA SQUADRA: COSA È SUCCESSO?

«Il gol a freddo ci ha un po' spostato la partita su altri binari, ma secondo me anche nel primo tempo non abbiamo fatto una brutta partita, anzi. La squadra è sempre stata compatta e unita dopo il gol. Non l'ha subito psicologicamente, perché ha continuato a giocare. Nel primo tempo dovevamo essere più precisi negli ultimi trenta metri, però secondo me la squadra c'era anche nella prima frazione. Alla fine del primo tempo ci siamo detti che dovevamo rientrare assatanati per raccogliere i tre punti e, sfruttando le nostre qualità, ci siamo riusciti».