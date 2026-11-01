Dal pareggio di Pisa alla voglia di ritrovare subito la vittoria davanti al proprio pubblico. Il Palermo si prepara alla sfida contro il Vicenza con la consapevolezza maturata nell'ultimo turno e l'ambizione di proseguire il proprio percorso. Alla vigilia del match, Filippo Inzaghi, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle aspettative per la partita, richiamando l'attenzione sui rischi della gara e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione.

«Il pareggio di Pisa ci ha dato grande consapevolezza della nostra forza. Andare sotto 2-0 su un campo così difficile e riuscire a rimontare è da grande squadra. Questo ci deve convincere ulteriormente che siamo forti, ma sappiamo bene che ogni partita in Serie B nasconde delle insidie. Davanti alla nostra gente ci teniamo a tornare subito a vincere», ha dichiarato il tecnico rosanero.

La priorità è dunque voltare pagina senza disperdere quanto di buono mostrato in Toscana. Il Palermo vuole sfruttare il fattore Barbera per riprendere la marcia e dare continuità ai risultati, affidandosi anche al sostegno dei propri tifosi. Inzaghi si aspetta una prestazione all'altezza delle ambizioni della squadra, sulla scia di quanto visto nell'ultima uscita: «Siamo contenti, speriamo di fare una grande partita davanti alla nostra gente. Veniamo da una grande gara e speriamo di ripeterci in casa, come sempre».

Nel percorso di avvicinamento alla sfida, un tema centrale riguarda anche la gestione delle energie e le possibilità offerte dall'organico. I cambi effettuati nelle ultime partite hanno consentito di distribuire il minutaggio e mantenere freschezza, un aspetto che potrebbe avere un peso anche contro il Vicenza. «La squadra sta abbastanza bene grazie ai cambi che ci sono stati. Avremo altra gente fresca in campo e questo è fondamentale per l'ampiezza della rosa. Penso che chi andrà in campo dovrà avere voglia di vincere e grande rispetto per il Vicenza. È una squadra che, se non viene affrontata nel modo giusto, può crearci difficoltà».

Proprio sull'approccio si concentrano le indicazioni del tecnico. La rimonta di Pisa ha rafforzato l'autostima del gruppo, ma il campionato non concede margini per cali di tensione e ogni avversario richiede attenzione, indipendentemente dalla posizione in classifica o dalle aspettative della vigilia. Contro il Vicenza serviranno intensità, equilibrio e capacità di leggere i diversi momenti della partita. In occasione del 126° anniversario del club, Inzaghi ha infine rivolto un pensiero ai tifosi: «Mi auguro di regalare loro una vittoria».