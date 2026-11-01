Il Palermo vuole festeggiare il proprio compleanno con una vittoria, ma la sfida contro il Vicenza nasconde diverse insidie. I biancorossi, nonostante una classifica non particolarmente brillante, vantano una tradizione calcistica importante e al Barbera hanno spesso creato problemi ai rosanero. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, quella di oggi sarà la 22ª sfida tra le due squadre a Palermo: nei 21 precedenti, disputati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i padroni di casa hanno ottenuto undici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

L'ultimo confronto in Sicilia risale all'agosto 2018, in occasione del secondo turno di Coppa Italia. Il Palermo conquistò la qualificazione ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e il 2-2 maturato nei supplementari, grazie alla doppietta di Rajkovic, autore di entrambe le reti allo scadere delle rispettive frazioni. Il cammino rosanero si sarebbe però interrotto poco dopo, con l'eliminazione per mano del Cagliari. Anche la prima sfida assoluta tra le due formazioni si disputò in Coppa Italia, a Natale del 1938: in quell'occasione il Palermo si impose per 2-1 ai supplementari, con un gol di Santillo arrivato nel finale.

Per ritrovare l'ultimo incrocio in Serie B bisogna tornare al maggio 2004. Due settimane prima di conquistare la promozione in Serie A, il Palermo superò il Vicenza con un netto 3-0 al Barbera, già vestito a festa, grazie alle reti di Gasbarroni, Toni e Di Donato. Anche nella stagione precedente i rosanero avevano avuto la meglio, vincendo 1-0 con un gol di Morrone. Nel dicembre 2001, invece, furono i veneti a imporsi per 1-3, interrompendo un'imbattibilità casalinga del Palermo che durava da un anno.

Negli anni Novanta il bilancio tra le due squadre, quando lo stadio si chiamava ancora La Favorita, è stato in perfetto equilibrio: vittoria del Vicenza in Serie B nella stagione 1993/94 (0-1), pareggio per 0-0 nel campionato successivo e successo rosanero in Coppa Italia nel 1995/96. In quest'ultimo caso fu decisivo un bolide dalla distanza di Galeoto, che permise al Palermo di raggiungere i quarti di finale, dove venne eliminato dalla Fiorentina, poi vincitrice del trofeo. L'unico confronto degli anni Ottanta risale invece al maggio 1986, in Serie B, e terminò 1-1.

In Serie A, l'ultimo incrocio in Sicilia risale all'aprile 1973: a vincere fu il Vicenza per 0-1. Quel risultato contribuì alla salvezza dei veneti attraverso la classifica avulsa, mentre il Palermo retrocesse in Serie B con diverse settimane d'anticipo. Per ritrovare il massimo campionato, i rosanero avrebbero dovuto attendere altri 31 anni. Nel complesso, sono quattro le vittorie del Palermo negli scontri diretti casalinghi in Serie A: 3-1 nel 1956/57, 1-0 nel 1959/60 e nel 1961/62, 2-1 nel 1968/69.