Palermo, verso Parma: i circa 3400 tifosi saranno l’arma in più della banda Corini

I tifosi rosanero pronti ad "invadere" Parma per il match di Serie B

⚽️

"Parma-Palermo: la carica dei 3.400 tifosi per tornare a gioire in trasferta". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia.

Il club rosanero, tramite la funzione delle "stories" sui propri profili social, ha confermato nella giornata di ieri la presenza di ben 3356 tifosi che occuperanno il settore ospiti dello stadio "Tardini". Ancora una volta, la formazione allenata dal tecnico di Bagnolo Mella potrà contare sul sostegno dei propri supporters anche nelle gare esterne, con quella che si prospetta essere una delle trasferte più popolate dalla tifoseria rosa nell'attuale stagione.

Il Palermo arriverà in casa emiliana con ben cinque titolari assenti e con il bomber Matteo Brunori che con ogni probabilità partirà dalla panchina. I rosanero, possono comunque vantare del loro dodicesimo uomo in campo, il pubblico. Da molto tempo ormai sempre più unito con la squadra, nella buona e nella cattiva sorte e nel crocevia playoff, sarà fondamentale tutto l'apporto dei circa 3400 tifosi che prenderanno parte alla sfida contro il Parma dagli spalti. A malincuore Corini non potrà schierarli in campo, ma dal settore ospiti, con ogni probabilità non smetteranno di sostenere i rosanero, nella battaglia più importante fin qui della stagione. La prima in Serie B dopo il fallimento, quella targata City Football Group.

Occhio al fattore motivazionale, Pigliacelli e compagni, quando vittime di numerose indisponibilità, tirano ancor di più il meglio di sé. E' successo sia contro il Bari di Mignani, nella quale i siciliani sono usciti vittoriosi per 2-1. Altrettanto nella trasferta di Ascoli Piceno, contro gli ultimi acuti della gestione Christian Bucchi, che perse la sua ultima partita in panchina proprio contro il Palermo. Infine, per ultima quella casalinga contro il Modena. Oggi contro il Parma, la prestazione dovrà essere ancor di più convincente, per ottenere l'intera posta in palio in uno degli stadi più complicati della categoria.