Palermo, contro il Modena vittoria di “gennaio” nel segno di Tutino, Verre e Aurelio

Come un segno del destino, la firma dei tre nuovi arrivati prima della sosta

Di Davide Raja

Il Palermo è pronto ad affrontare il prossimo impegno del campionato di Serie B contro il Parma al “Tardini” dopo il ritiro in Spagna in quel di Girona e soprattutto dopo la splendida goleada inflitta, in rimonta, al Modena. Oltre alla reazione ed alla prova d'orgoglio al seguito del vantaggio dei “canarini”, ci sono altre note positive tra le pieghe della convincente vittoria della formazione di Eugenio Corini, in quell’occasione squalificato e con il “timone” lasciato al vice allenatore Salvatore Lanna.

Quella contro il Modena si potrebbe considerare come una vittoria figlia principalmente del calciomercato di gennaio dei siciliani, sessione tra le più illuminate e brillanti degli ultimi anni in casa Palermo, dopo la rivoluzione messa in atto nella precedente finestra estiva. Infatti, proprio nel match contro gli emiliani sono riusciti a lasciare la propria firma ben tre calciatori tesserati in corsa nella campagna trasferimenti invernale. Non si è trattata di una novità per i rosanero che l'anno precedente, sotto la guida di mister Silvio Baldini, avevano battuto il Monterosi Tuscia per 2-0 con le reti di due giocatori approdati in Sicilia a gennaio quali, Samuele Damiani e di Mattia Felici, all'esordio al "Renzo Barbera" in Serie C.

Contro il Modena, a rimettere momentaneamente in parità la partita ci aveva pensato Gennaro Tutino, al suo primo centro con la nuova maglia, con un destro dal limite dell'area che si è insaccato alle spalle di Gagno. L'attaccante napoletano ha aggiunto fantasia e brio nel reparto più avanzato, qualità indispensabili per risultare quanto più imprevedibili per le difese avversarie. Il gol di Valerio Verre rappresenta la mentalità vincente di un giocatore di notevolissimo spessore, che poco ha a che vedere con una categoria come la Serie B. L'intuizione nel fiutare la disattenzione della retroguardia avversaria, captando l'embrione di un errore marchiano punito con la rete del sorpasso. L'innesto del centrocampista scuola Roma ha certamente costituito ona svolta nella zona nevralgica della rosa di Corini, operazione di mercato che si è dimostrata una manna dal cielo per il Palermo, come testimonia anche la strabiliante prodezza balistica da centrocampo coniata contro il Frosinone. Infine, poco dopo, nella sfida contro i Canarini , è arrivata la zuccata vincente di Giuseppe Aurelio, lesto a calare il poker su assist del precedentemente citato Tutino. Cross dalla destra dell'ex Parma con l'ex Pontedera pronto ad incornare in rete da vero ariete, mettendo in mostra le proprie qualità offensive già evidenziate anche in Serie C.

Un mix di esperienza, personalità e scalpitante gioventù ancora da forgiare . Il Palermo punta forte sugli acquisti di gennaio per questo rush finale della regular season. L'obiettivo playoff è certamente alla portata di Brunori e compagni, c'è grande voglia di scalare posizioni in classifica e vivere da protagonisti un'avvincente appendice di stagione con vista Serie A.