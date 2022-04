Palermo, verso la trasferta di Bari: Floriano recupera. E Somma…

La sfida tra Bari e Palermo è in programma il prossimo 24 aprile allo Stadio "San Nicola"

Silvio Baldini perde Alberto Pelagotti (QUI I DETTAGLI), ma ritrova Roberto Floriano. L'esterno offensivo classe 1986, costretto a saltare la sfida contro il Monopoli a causa di una gastroenterite virale, è tornato a disposizione del tecnico toscano e arruolabile in vista del match in casa del Bari. "Sfida da ex per il numero 7 rosanero, che lo scorso anno ha pure segnato (su rigore) al 'San Nicola' nel match pareggiato 2-2 contro i biancorossi", ricorda l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".