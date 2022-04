Palermo, Sorrentino su Pelagotti: “L’intervento? Non si poteva più aspettare”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sorrentino, agente di Alberto Pelagotti, dopo l'intervento a cui si è sottoposto il portiere

Nella giornata di ieri, Alberto Pelagotti si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Pertanto, il Palermo perde il suo portiere per alcune settimane. Un'operazione già precedentemente programmata, rinviata in passato, ma per la quale non si poteva più aspettare. "Non si tratta di un infortunio subito in campo, ma di questioni di salute preesistenti. Problemi emersi già nel corso della passata stagione, ma il numero 1 rosanero ha stretto i denti e ha cercato di ritardare quanto più possibile il momento dell’operazione", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Agli spareggi, Pelagotti vuole esserci. Ma dipenderà tutto dal percorso post-operatorio, ma già in settimana dovrebbe rientrerà a Palermo. Temi di recupero certi non ce ne sono, ma a tal proposito si è espresso Stefano Sorrentino, agente dell'estremo difensore toscano. "Alberto si è operato a Pisa. Questo intervento si sarebbe dovuto effettuare la scorsa estate, ma ha voluto rimandare per non saltare la preparazione pre-campionato. Dopo l’ultima visita di controllo non è stato più possibile aspettare, ma ciò che conta è che il ragazzo stia bene e che scalpiti già per tornare in campo giusto in tempo per i play-off, dovendo tenere i punti post operazione per 2-3 settimane", ha dichiarato.