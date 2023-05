Palermo, verso la Spal: Brunori al ‘Renzo Barbera’ non segna più

L'ultimo gol di Matteo Brunori con la maglia del Palermo al 'Renzo Barbera' è stato il 5 febbraio scorso contro la Reggina di Filippo Inzaghi. Contro la Spal guidata da Oddo, il bomber si vule riscattare davanti i propri tifosi

"Palermo, per Brunori il Barbera sta diventando quasi un tabù". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo incontro di Serie B, valido per la trentaseiesima giornata, che vedrà il Palermo affrontare la Spal oggi sabato alle ore 16.15 al "Renzo Barbera" .

Probabili Formazioni Palermo-Spal — Matteo Brunori, autore di 18 reti e tre assist in 36 partite dopo essere tornato al gol contro il Venezia, ha disputato una gara sufficiente contro il Benevento, che però non ha garantito gol e punti pesanti alla compagine guidata da Eugenio Corini al cospetto del fanalino di coda del torneo cadetto. Situazione che non è migliorata nel match con gli uomini di Moreno Longo, squadra centrata ed ostica in categoria che non ha permesso all'ex Juventus di incidere. Per quanto concerne il 'Renzo Barbera': il numero nove rosanero è a secco dal lontano cinque febbraio, nella gara casalinga contro la Reggina. Da lì in poi, tra infortunio e partite sottotono, Brunori ha smesso di fare gioire il pubblico siciliano a casa sua.