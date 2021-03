Palermo, verso la sfida contro il Monopoli: torna Lucca, De Rose squalificato. Accardi e Peretti in dubbio

Il Palermo si proietta alla sfida di sabato in casa del Monopoli.

Palermo, Floriano attaccante da trasferta: l’ex Bari l’unico rosanero a far gol in due sfide diverse lontano da casa

Dopo la vittoria ottenuta in casa della Paganese, i rosanero sono rientrati velocemente a casa per preparare la sfida contro i pugliesi. Si giocherà sabato con gli uomini guidati da Giacomo Filippi che non scenderanno in campo nel turno infrasettimanale a causa della radiazione del Trapani, avversario contro cui avrebbero dovuto giocare. In vista del match di sabato contro il Monopoli, sarà nuovamente a disposizione Lorenzo Lucca mentre dovrà scontare un turno di squalifica Francesco De Rose. In dubbio la presenza di Andrea Accardi che ha saltato la trasferta di Pagani a causa di un problema muscolare accusato durante il riscaldamento. Le sue condizioni, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, verranno valutate così come quelle di Peretti che lo aveva sostituito nell’ultima gara e che è uscito malconcio. Ancora ai box Doda e Corrado, vicino il rientro del calciatore albanese mentre non riesce a vedere la luce l’ex terzino dell’Inter.

