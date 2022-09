Palermo, verso la Reggina: tre ballottaggi e il rebus capitano. Le ultime

Le ultime in vista della sfida in programma sabato pomeriggio al "Granillo"

Mediagol ⚽️

"Il 4-3-3, tre ballottaggi e pure il rebus del capitano". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo si prepara a passare al 4-3-3. Sabato 3 settembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Oreste Granillo", la squadra di Eugenio Corini sfiderà la Reggina nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B.

Lotta a sei per tre maglie, con il tecnico che scioglierà le riserve nelle prossime ore: Bettella si gioca il posto con Marconi, che torna a disposizione dopo un turno di squalifica; Sala, di rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box, dovrà vedersela con Mateju, mentre Damiani è in concorrenza con Saric, approdato in Sicilia nella giornata di martedì.

Intanto, nel pomeriggio di ieri, Vido si è visto per la prima volta a Boccadifalco, dove ha svolto un lavoro differenziato. Non partirà alla volta di Reggio Calabria Broh, alle prese con una distrazione muscolare al bicipite femorale destro, così come Valente, squalificato dal Giudice Sportivo. Proseguono la riatletizzazione Accardi e Devetak, mentre nell'ultima seduta di allenamento sono rimasti fuori Peretti e Crivello. Già partiti Somma e Stoppa, rispettivamente verso Catania e Vicenza.

La squadra tornerà in campo questa mattina, poi partirà verso la Calabria. Complice l'assenza di Valente, Di Mariano - salvo sorprese - troverà per la prima volta spazio dal primo minuto nel tridente con Brunori ed Elia. A sinistra, stessa fascia in cui ieri è stato provato - in un'altra formazione - Floriano. Il capitano, dunque, con ogni probabilità partirà dalla panchina. "A quel punto, si aprirebbe un altro rebus, quello sul nuovo destinatario della fascia di capitano", si legge.

Fascia che potrebbe spettare a Marconi in caso di titolarità, altrimenti "la scelta del nuovo capitano potrebbero rivelarsi del tutto inedita, con l'ipotesi Brunori che inizia a farsi strada", conclude il noto quotidiano.