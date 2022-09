Palermo, nodo esuberi: Crivello fuori dalla lista over, c’è uno slot libero

Il difensore palermitano avrà posto in tribuna, Doda e Peretti restano

"Un ultimo innesto e uno slot rimasto vuoto". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Il mercato, infatti, si è chiuso nella serata di ieri con un colpo a sorpresa: dal Manchester City è arrivato a titolo definitivo Claudio Gomes , centrocampista classe 2000.

Il francese, reduce de una stagione da titolare in Championship con la maglia del Barnsley, ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 2024. "Gomes mette il sigillo ad un mercato che per il Palermo si era formalmente chiuso, almeno sul fronte over, con l'arrivo di Vido. La lista è piena, ma da domani si libererà uno slot: si va infatti verso l'esclusione di Crivello", scrive il noto quotidiano.