Palermo, verso la Reggiana: domenica mister Corini in conferenza stampa

Il tecnico rosanero risponderà alle domande dei giornalisti in vista della sfida in programma martedì sera al Mapei Stadium.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro la Reggiana , in programma martedì sera al Mapei Stadium, dopo l'amichevole contro il Melita andata in scena giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

Intanto, in vista della gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, domenica 27 agosto, nella sala stampa dell'impianto di viale del Fante, il tecnico Eugenio Corini parlerà in conferenza: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 15:00.