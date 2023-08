VIDEO Palermo-Melita 5-1, gol e highlights: doppio Soleri, magia Brunori e Di Mariano

Il test amichevole andato in scena giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Melita, squadra che milita nella seconda divisione maltese, è terminato col punteggio di 5-1 in favore del Palermo. Ha aperto le marcature per i rosa il capitano Matteo Brunori, seguito dal raddoppio nella ripresa di Francesco Di Mariano. Tris e poker firmati da Edoardo Soleri e quinto gol siglato da un buon Nicola Valente. Per gli ospiti lo splendido gol su punizione di Motta.