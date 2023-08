Corini: “Aurelio? Non so se rischiarlo per la Reggiana. Saric e campionato turco…”

"Saric? Intanto è ancora qui, c’è una trattativa in corso. C’è la possibilità che colga questa opportunità professionale, di andare a giocare in un campionato importante come la massima divisione turca. Anche da parte sua c’è stata la predisposizione a cogliere un’opportunità importante per la sia carriera, facendo una nuova esperienza ed un salto di qualità dal punto di vista economico. Aurelio? Mi aspetto che possa tornare arruolabile al più presto, non so se rischiarlo per Reggio o schierarlo per la Feralpisalò. C'è una piena condivisione con la società nelle nostre scelte. Buttaro? E' un ragazzo in cui crediamo molto, l’anno scorso è stato penalizzato da un infortunio alla caviglia, anche in ritiro ha avuto qualche noia sul piano fisico che lo ha un po’ frenato. Ora sta bene, è cresciuto molto. È brillante, reattivo e bravo in fase di spinta, è cresciuto molto sul piano tecnico e tattico ed è sempre più a dio agio nel ruolo di esterno. Già nel finale del match di Bari l’ho inserito ed ha fatto molto bene, anche a Reggio Emilia ha tutte le carte in regola per giocarsi una maglia dà titolare.