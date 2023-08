Corini: “Malcontento tifosi? Rispondo così. Sento la fiducia del club”. E sul mercato…

“Mercato? Abbiamo le idee chiare”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro il Melita, andata in scena questa sera allo Stadio “Renzo Barbera” e terminata con il risultato di 5-1. Fra i temi trattati dal tecnico del Palermo anche le possibile scelte della dirigenza rosanero in sede di calciomercato. Ma non solo…

“I dirigenti stanno lavorando per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati, ovviamente ci sono tante variabili e non conosco tempi e dinamiche del calciomercato perché non faccio il direttore sportivo. Sono convinto che altri giocatori importanti e funzionali al nostro progetto arriveranno e riusciremo a realizzare quello per cui stiamo lavorando. Malcontento tifosi? Questa sera non ho sentito mugugni, ma affetto e partecipazione verso la squadra. Diecimila persone in un’amichevole ad agosto non sono poca cosa. Conosco Palermo, la passione e le aspettative dei tifosi, sono abituato a convivere con le pressioni fisiologiche del mio ruolo. Sono sereno e fiducioso nel mio lavoro, sento totale appoggio, sostegno e condivisione da parte della società e sono certo ci toglieremo grandi soddisfazioni”.