Palermo, verso il Modena: esercitazioni difensive per i rosanero di Corini. Il report

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al match casalingo contro il Modena. In vista della gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 17 marzo alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera", la squadra rosanero ha proseguito questo pomeriggio il lavoro di preparazione presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco.