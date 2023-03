Palermo-Modena, prima senza Brunori: Soleri-Tutino duo di Corini per battere Tesser

Dopo quasi due stagioni, Matteo Brunori si è fermato per la prima volta da quando indossa la maglia del Palermo a causa di una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra . L'attaccante italo-brasiliano, divenuto capitano dei rosanero nell'attuale annata, non aveva mai saltato neppure una partita da quando ha sposato il progetto del club di Viale del Fante, né per un infortunio né per una squalifica .

Brunori è certamente, per vena realizzativa e leadership tecnica in seno al roster offensivo. il calciatore più rappresentativo del Palermo. Icona implacabile nei sedici metri, il cui indiscusso valore viene riconosciuto anche dagli altri club di Serie B. Sono quattordici le reti messe a segno nel campionato cadetto da quello che è momentaneamente il vice capocannoniere del torneo, alle spalle di Walid Cheddira del Bari. Un bottino che costituisce quasi la metà delle reti totali segnate dai rosa nell'attuale stagione. Quando il numero nove della formazione di Eugenio Corini è andato incontro a giornate di "digiuno", trovare la via della rete è diventata impresa più ardua per gli uomini di Corini. A fornire un contributo realizzativo nelle vesti di bomber per caso vi hanno pensato alternativamente Ivan Marconi, Nicola Valente, Jacopo Segre, mentre più recentemente hanno ritrovato la via del gol anche gli attaccanti Edoardo Soleri e Francesco Di Mariano. Il capitano rosanero resterà fermo ai box per almeno una ventina di giorni, ma la sosta del campionato in virtù degli impegni delle Nazionali arriva in soccorso del Palermo e dell'ex Virtus Entella. Dopo il turno di campionato in programma il prossimo weekend, la Serie B, come la massima serie italiana, riprenderà nel mese di aprile, lasciando al tecnico Eugenio Corini la possibilità di recuperare altri elementi fondamentali per la causa.