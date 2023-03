Palermo, out Brunori con il Modena: Tutino-Soleri dal 1′? Le alternative di Corini

Stop per il capitano del Palermo, Matteo Brunori

Mediagol ⚽️️

Un gesto tecnico superlativo, una rete scaccia fantasmi. La prodezza balistica di Matteo Brunori contro il Cittadella è stata la risposta sul campo a critiche mosse da ogni sorta di strampalato pulpito. Punta di diamante, trascinatore, capitano.

Il numero nove rosanero ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Un infortunio che costringe Corini a rimpastare l'attacco per il prossimo impegno contro il Modena di Tesser. Dopo ben settantotto partite consecutive disputate con il Palermo, lo stakanovista Brunori sarà dunque fermo ai box almeno per un paio di settimane. Un'assenza pesante per l'ex tecnico del Lecce che perde un calciatore che ha realizzato quattordici dei trentatré gol complessivi siglati dalla sua squadra in questo campionato.

Corini vaglia le alternative in attacco, valutando con criterio e raziocinio quale possa essere la soluzione più adatta per riempire il solco profondo lasciato al centro dell'attacco dal nove italobrasiliano. L'ipotesi più concreta porta al tandem composto da Soleri e Tutino con l'ex Parma ancora alla ricerca della prima gioia con la maglia del Palermo. Nelle ultime due partite contro Pisa e Cittadella, il partner di Brunori è stato proprio Soleri che ha dimostrato dentro al rettangolo verde di essere un giocatore importante per questa squadra.

Sullo sfondo l'inserimento di Valente sulla corsia destra con il possibile avanzamento di Di Mariano al fianco di Soleri. Ipotesi meno plausibile vista la crescita esponenziale del dieci palermitano sul binario destro. Tre i gol messi a segno dall'ex Lecce contro Pisa e Cittadella e una condizione psicofisica in netto miglioramento dopo un periodo complicato.

L'ultimo attaccante di ruolo a disposizione di Corini è Luca Vido che in campionato è partito dal primo minuto in sole due occasioni contro Como e Brescia. Nello spezzone di partita disputato contro la Ternana l'attaccante scuola Milan ha dimostrato di avere fame e ardore agonistico, sfiorando il gol in un paio di circostanze. Come Tutino, il classe 1997 non ha ancora trovato il primo centro con la maglia del Palermo e proverà a farsi largo nel parco attaccanti a disposizione del Genio.

Il Palermo, adesso, è chiamato a tornare ad una vittoria che manca dalle parti di viale del Fante da oltre un mese. Verre e compagni dovranno dimostrare di avere spessore tecnico e caratteriale per superare l'ostacolo Modena senza il proprio centravanti di riferimento. Corini, che non sarà in panchina causa squalifica, vaglia tutte le possibili alternative e stimola gli attaccanti a sua disposizione per un exploit in termini realizzativi che potrebbe risultare decisivo nella corsa al treno playoff.