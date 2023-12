Palermo, verso il Como: venerdì 22 dicembre mister Corini in conferenza stampa

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Como, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia": fischio d'inizio alle ore 14:00. Venerdì 22 dicembre alle ore 12.35, al "Renzo Barbera", il tecnico Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa per presentare il match contro i lariani, come reso noto dal club di viale del Fante tramite i propri canali di riferimento: