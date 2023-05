Palermo, verso il Brescia: Marconi non c’è, Corini pronto a lanciare Bettella dal 1′

Il Palermo sfiderà il Brescia venerdì diciannove maggio a partire dalle ore 20.30 allo stadio 'Renzo Barbera' Ivan Marconi non ci sarà, Bettella scalda i motori per scendere in campo dal primo minuto

⚽️

"Palermo, dietro tocca a Bettella. L’idea è una: non prendere gol". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul match che vedrà impegnati i rosanero di Eugenio Corini, al 'Renzo Barbera' - venerdì 19 maggio a partire dalle ore 20.30 - contro il Brescia di Daniele Gastaldello.

Palermo-Brescia, l’obiettivo è il record stagionale di presenze al ‘Renzo Barbera’ — Il Palermo ha quasi l'obbligo di portare a casa l'intera posta in palio per accedere ai prossimi playoff. Le 'Rondinelle' rischiano la retrocessione in Lega Pro diretta e sognano la salvezza senza passare dai playout. Dunque, il match che si disputerà in Sicilia, sarà davvero scoppiettante sotto molti punti di vista. Grandi meriti anche a Corini, di aver portato la squadra neopromossa a giocarsi le sue chance all'ultima giornata di campionato di Serie B. "Il cambio di modulo da un più spregiudicato 4-3-3 a un più quadrato 3-5-2.infatti, ha permesso alla squadra rosanero di concentrare le priorità tattiche sull’efficacia difensiva: la difesa a 3, con gli esterni in appoggio in fase di copertura, hanno aiutato il Palermo a limitare gli attacchi avversari permettendo di portare a casa punti utili per raggiungere la zona play-off", si legge.

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Marconi salta Palermo-Brescia. Out Vanoli — Ivan Marconi, in seguito all'espulsione rimediata nel match contro il Cagliari di Claudio Ranieri, sarà il grande assente dei rosanero, nella sfida contro il Brescia. Al suo posto, il tecnico di Bagnolo Mella è pronto a schierare Davide Bettella. Forte fisicamente ed abile nel gioco aereo, l'ex Pescara nasce come centrale di una linea difensiva disposta a quattro, ma duttilità ed intelligenza calcistica gli hanno consentito di interpretare con discreta padronanza anche il ruolo di braccetto su entrambi i versanti in una retroguardia schierata a tre. Piede educato, senso della posizione e discreto tempismo, Bettella spicca per sagacia tattica e vigoria in marcatura. Tutte caratteristiche viste ancora troppo poco al suo primo anno rosanero.

L'ultimo turno di campionato per Davide sarà un bel banco di prova.