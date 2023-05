Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Marconi salta Palermo-Brescia. Out Vanoli

Sono sedici i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal Giudice Sportivo di Serie B in relazione agli incontri del trentasettesimo nonché penultimo turno di campionato.

Non sarà in panchina nella prossima partita l'allenatore del Venezia, Paolo Vanoli, espulso per aver contestato una decisione arbitrale. Stop anche per il collaboratore tecnico del Pisa Giuseppe Leonetti.