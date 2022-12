Palermo, verso il Brescia: Gomes out, ipotesi Saric? Bettella e Sala dal 1′

Claudio Gomes è alle prese con un problema al dente del giudizio che ha inficiato gli allenamenti di questa settimana e non partirà alla volta di Brescia con il resto dei compagni. Il principale indiziato per sostituire l'ex City è Dario Saric che ha voglia di riscattare un inizio di stagione abbastanza al di sotto delle aspettative. In difesa Corini dovrà rinunciare dopo ben diciotto giornate a Nedelcearu a causa della squalifica. Per questo motivo fondamentale è il recupero di Bettella che con ogni probabilità guiderà il terzetto difensivo con ai suoi fianchi Marconi e Mateju. Nonostante qualche noia fisica sulla sinistra confermato Marco Sala che nelle ultime giornate ha dimostrato di essere uno dei più in forma.