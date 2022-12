SERIE B, 19ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-PALERMO

Il Palermo a caccia del bis nel match in programma lunedì 26 dicembre contro il Brescia. Alle ore 12:30 allo Stadio "Mario Rigamonti" andrà in scena la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo la vittoria conquistata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Cagliari. Tre punti che hanno dato morale, slancio ed abbrivio frizzante in prossimità del giro di boa.