Palermo, verso il Bari: team al lavoro per la sfida contro la capolista. Le ultime

Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà il Bari di Michele Mignani nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C

"La squadra, intanto, ha ripreso ieri ad allenarsi dopo la sconfitta in terra etnea", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sull'amaro derby perso dal Palermo di Filippi contro il Catania di Baldini. I rosanero si apprestano a sfidare la capolista Bari nel match valevole per la 19a giornata del Girone C di Serie C.

L'allenatore originario di Partinico dovrà fare a meno di Gregorio Luperini e Alberto Almici, fermati dal Giudice Sportivo per una giornata di campionato a seguito dei cartellini rossi rimediati durante il derby. "Entrambi, però, rientreranno prima della fine del 2021. Contro il Latina, mercoledì 22 nella prima giornata del girone di ritorno, ci sarà spazio anche per loro", si legge sul noto quotidiano.

Nella giornata di ieri, Francesco De Rose e compagni hanno svolto la propria sessione mattutina di allenamento sul campo del Cus. La rincorsa al Bari passa dal big match in programma la prossima domenica e Giacomo Filippi può, al momento, contare su tutto l'organico rosanero, fatta eccezione per Luperini ed Almici.