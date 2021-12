Serie C, Giudice Sportivo: Almici e Luperini saltano il Bari. Soleri entra in diffida

Il giudice sportivo di Serie C ha reso note le disposizioni disciplinari del diciottesimo turno di Lega Pro: Ammenda e squalifica per Almici e Luperini che salteranno il big match contro il Bari. Quarta infrazione per Soleri che entra in diffida

Mediagol (dr) ⚽️

Dopo il diciottesimo turno del campionato di Serie C, sono state rese note le relative decisioni del Giudice Sportivo inerenti, diramate quest'oggi attraverso una nota ufficiale emessa attraverso i canali ufficiali della Lega Pro. Di seguito le decisioni inerenti l'ultimo turno di campionato.

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO (PALERMO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli".

Entra in diffida, invece, Edoardo Soleri alla quarta infrazione in campionato, rimediata nella scorsa giornata contro il Catania.