Palermo, verso Cagliari: tornano Stulac e Saric, il centrocampo ritrova rifornimenti

In vista della trasferta di Cagliari, il Palermo di Eugenio Corini ritrova due figure fondamentali nel mosaico della zona nevralgica. Ecco tornati a disposizione Dario Saric e Leo Stulac. Al cospetto della formazione di Ranieri torneranno utili

⚽️

"Palermo, a Cagliari per blindare i play-off". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cagliari in programma oggi 13 maggio alle 14.00 all' Unipol Domus'.

Probabili Formazioni Cagliari-Palermo — Dario Saric e Leo Stulac. I due calciatori sono approdati in Sicilia nella scorsa sessione estiva di calciomercato, divampando compiacimento generale per due tasselli che andavano ad implementare la cifra tecnica del reparto mediano a disposizione di Eugenio Corini. I due centrocampisti hanno, per motivi diversi, faticato fin qui ad esprimere tutto il proprio potenziale a Palermo. Per Stulac undici presenze condite da tre assist, Saric ha invece racimolato ventotto apparizioni e un solo bonus per i compagni.

Dopo averlo provato nel match contro l'U17, l'ex mediano di Venezia ed Empoli sembra pronto per fare il suo ritorno in campo con la casacca rosanero. Corini starebbe pensando di concedergli anche uno spezzone di partita, con l'obiettivo di riabilitarlo al ritmo gara per questo finale di stagione, che potrebbe lasciare aperti spiragli davvero interessanti, soprattutto in ottica playoff. "Era dal match d’andata con i sardi, il 18 dicembre scorso, che lo sloveno non rientrava tra i convocati: quella fu probabilmente la sua miglior gara in rosanero (rigore procurato per l’1-0 e assist per il raddoppio di Segre}, sebbene nelle settimane precedenti fosse già apparso in crescita rispetto a un inizio complicato; ora, dopo lo stop di cinque mesi per la lesione alla coscia con interessamento dei tendini, l’obiettivo del tecnico è ridare smalto al giocatore in queste ultime partite (sperando che la striscia si prolunghi con l’accesso ai playoff) per poi farne un punto fermo nella prossima stagione", si legge.

Importante anche il rientro di Dario Saric, come sottolineato da Eugenio Corini in sede di conferenza stampa, anticipato rispetto alle reali aspettative. L'ex mezz'ala dell'Ascoli è ai box da ben tre settimane per una lesione al collaterale del ginocchio rimediata con il Benevento al 'Barbera'. "Partirà dalla panchina con la speranza di dare il proprio contributo a partita in corso e trovare quel primo gol in rosanero che non è ancora riuscito a festeggiare. Il numero 28 dovrà però fare attenzione ai cartellini, perché un giallo gli farebbe saltare per squalifica l’ultima stagionale contro il Brescia", chiosa il noto quotidiano.