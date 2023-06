Palermo, Verre e Bisoli nei radar: giorni decisivi per le trattative

Per definire il futuro di Verre bisognerà capire le intenzioni della nuova Sampdoria, Bisoli piace a Corini ma il Brescia spera nel ripescaggio in Serie B.

"Restano in piedi anche le piste per altri centrocampisti che il Palermo segue con interesse da diversi mesi e che per fattori esterni non è possibile accelerare", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori su due calciatori che fanno gola al Palermo di Corini.