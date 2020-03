Palermo, un mese senza il dodicesimo uomo: i rosanero lontani dal Barbera per tutto marzo

“Quasi un mese senza il «Barbera»“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Tra quattro giorni il Palermo tornerà in campo per affrontare in trasferta il Corigliano, in quella che sarà la ventisettesima giornata di Serie D: un’occasione molto importante per i rosanero, che dovranno cercare di proseguire la propria marcia dopo il successo contro il Nola e far dimenticare completamente lo scivolone esterno rimediato due settimane fa contro il Licata.

Sarà dunque la prima delle due trasferte che il Palermo dovrà affrontare nel momento più delicato della sua stagione, quello in cui andrà in scena lo scontro diretto con il Savoia che potrebbe mettere definitivamente la parola fine al discorso qualificazione, dal momento che una vittoria permetterebbe ai rosanero di archiviare il passaggio in Serie C. Pergolizzi e il suo staff, dopo il match contro il Corigliano, avranno a disposizione ben due settimane per preparare il big match del Girone I, poiché tra la gara in Calabria e quella in Campania avrà luogo il Torneo di Viareggio al cui prenderà parte anche la rappresentativa della Serie D.

Due match delicatissimi che i rosanero dovranno affrontare lontani dal pubblico di casa, pronto ad accogliere in trionfo i loro giocatori dopo la trasferta con il Savoia il 29 marzo, quando al Renzo Barbera arriverà la Palmese in occasione della ventinovesima giornata di campionato: una gara al termine della quale, se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe già consentire alla squadra e ai tifosi di festeggiare il primo posto in classifica conquistato aritmeticamente.

