Quinta e ultima amichevole in Val Gardena per il Palermo che oggi alle 17 affronterà l'Iraklis per continuare a testare nuovi meccanismi e nuove tattiche in vista dell'inizio della stagione. Il tecnico Inzaghi continuerà a schierare il 4-2-3-1 - il modulo maggiormente utilizzato durante il ritiro - con tantissime scelte tra centrocampo e difesa, ma poche in attacco.

Nelle amichevoli sino ad ora disputate, Inzaghi in difesa ha sempre optato per alternare e per fare scelte molto fluide, con Bani schierato sia con Peda che con Magnani. Nelle fasce Cassandro ha alternato con Pierozzi a destra, mentre nella sinistra Augello è sempre partito da titolare con Bozzolan pronto a subentrare nel corso della seconda frazione. A centrocampo, invece, Inzaghi ha optato - per 3 volte su 4 - per la coppia Estevez-Gomes, con Ranocchia-Segre praticamente utilizzati con lo stesso minutaggio ma a partita in corso e non dall’inizio. Gomes-Ranocchia ed Estevez-Segre sono stati provati solamente una volta e in occasione dell’ultima amichevole, quella contro il Norimberga. In attacco - secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia - Inzaghi ha pochissime scelte: Johnsen è diventato papà ed è in Norvegia con la sua famiglia, Palumbo ha ancora il fastidio al ginocchio. Si prospetta dunque un attacco formato da Gyasi a sinistra, Pohjanpalo unica punta e Le Douaron a destra.

Il Palermo incontra una vecchia conoscenza del calcio italiano, Walter Mazzarri, che dopo l'esperienza alla guida del Napoli ha deciso di ripartire dalla Serie A Greca. L'Iraklis, neopromosso in Super League, è reduce dalla sconfitta 2-0 contro il Bologna e si appresta ad affrontare un'altra formazione italiana prima dell'inizio del campionato.

L'amichevole sarà visibile nel sito ufficiale del Palermo FC con obbligo di registrazione. Il link, a partire dalle 16:50, sarà disponibile anche nel sito Mediagol.it.