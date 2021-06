Palermo, ufficiale la conferma di Filippi: tecnico e ds lunedì in conferenza

Giacomo Filippi resta sulla panchina del Palermo ufficialmente

Adesso è ufficiale, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivata la conferma da parte della società. Il tecnico originario di Partinico, visto il buon finale di stagione disputato dai rosanero, ha avuto rinnovata la fiducia da parte del presidente Dario Mirri e dal duo dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini . Lunedì 14 giugno alle ore 10, saranno proprio Giacomo Filippi e Renzo Castagnini a intervenire in conferenza stampa.

"Il Palermo comunica di aver aggiornato gli accordi economici con l’allenatore Giacomo Filippi per la guida tecnica della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, 2021/2022.