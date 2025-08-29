Mediagol
Palermo, ufficiale la cessione di Magnani: il comunicato

Ufficiale la cessione in prestito del difensore classe 1995
Il Palermo ha appena ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Giangiacomo Magnani alla Reggiana.

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’AC Reggiana il calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Giangiacomo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

