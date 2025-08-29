Il Palermo ha appena ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Giangiacomo Magnani alla Reggiana.
IL COMUNICATO
Palermo, ufficiale la cessione di Magnani: il comunicato
Ufficiale la cessione in prestito del difensore classe 1995
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’AC Reggiana il calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Giangiacomo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
