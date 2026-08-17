Ufficiale la cessione del centrale classe 2000

- Palermo
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La notizia era già nell'aria, ma adesso è ufficiale: Diakitè saluta il Palermo. Il centrale - non convocato per il ritiro dei rosanero - vola in Belgio, allo SV Zulte Waregem.

IL COMUNICATO UFFICIALE

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto allo SV Zulte Waregem Salim Diakité. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. A Salim un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

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