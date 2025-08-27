Palermo, ufficiale la cessione di Cutrona alla Virtus Francavilla

Il Palermo ha ceduto il giovane Cutrona alla Virtus Francavilla, a titolo temporaneo. Il portiere cambia casacca, quindi, per cercare continuità e acquisire esperienza. Il trasferimento è stato reso ufficiale tramite un comunicato della società rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Virtus Francavilla Calcio il calciatore Francesco Cutrona. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".