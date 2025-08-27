Calciomercato Palermo, effetto domino: Di Francesco e Magnani ad un passo dai saluti. Poi Osti…

Di Francesco ad un passo dal Catanzaro, si lavora per perfezionare il prestito di Magnani alla Reggiana. Osti studia gli ultimi possibili colpi in entrata.

Ore frenetiche e calde in casa Palermo. La squadra lavora intensamente in vista del match di sabato prossimo al Barbera contro il Frosinone di Alvini, desiderosa di dare continuità, in termini di prestazione e risultato, alla prima e convincente uscita casalinga al cospetto della Reggiana. Contestualmente, Osti, di concerto con management, staff tecnico ed area scouting del CFG, studia strategia e mosse utili a rifinire nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di Inzaghi.

Si lavora con la Reggiana alla definizione nel dettaglio del prestito secco di Giangiacomo Magnani, che ha manifestato l’esigenza di avvicinarsi a casa per ragioni prioritarie di matrice strettamente personale. Il club emiliano prova, possibilmente, a perfezionare l’uscita di Meroni ed al contempo ad ultimare l’ingaggio dell’ex Hellas Verona, per il cui approdo alla corte di Dionigi servirà una cospicua compartecipazione del Palermo al pagamento dello stipendio del classe 1995. Affare ormai virtualmente fatto.

Di Francesco ha sciolto le riserve, consapevole di non essere in cima alle gerarchie tecniche di Inzaghi e lusingato dal lauto triennale messo sul piatto dal Catanzaro, che garantirà al figlio d’arte piena centralità nel progetto del coach Aquilani. Verre resta alla ricerca di una nuova destinazione, con la pista Pescara che resta l’unica ad ora percorribile, seppur con varie criticità. Con le uscite ormai imminenti, salvo clamorosi colpi di scena, di Di Francesco e Magnani, resterebbero due slot over in lista per incastonare gli ultimi tasselli nel mosaico di SuperPippo.

Riflettori puntati su un centrocampista con attitudini diverse dagli attuali componenti del roster, quindi un duttile centrale difensivo che possa completare numericamente il reparto. Questi i ruoli in cui si starebbe maggiormente ragionando nelle ultime ore, solo qualora si individuassero profili di livello e concretamente funzionali alla causa. Prima bisogna però perfezionare e ratificare le sopracitate operazioni in uscita. Rush finale di sessione estiva, Palermo vigile ed operoso per potenziare ulteriormente l’organico.