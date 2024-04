Palermo, TuttoSport: “I rosanero non passano contro il Parma di Pecchia”

Il Palermo pareggia 0-0 contro il Parma, il quale si sta avvicinando sempre di più alla promozione in Serie A. È il terzo pareggio consecutivo per il Palermo sotto la guida di Mignani. Durante la partita, i tifosi del Palermo hanno lanciato bottiglie alla polizia, causando un'auto in fiamme. L'articolo sottolinea che la partita ha visto scontrarsi i due attacchi più forti del campionato, ma alla fine sono state le difese a prevalere. Il Palermo non riesce a consolidare la sua posizione per i play-off, mentre il Parma sembra prendere in mano le redini del gioco. Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, nessuna è riuscita a segnare. Prima della partita, alcuni tifosi del Palermo hanno causato problemi molto seri, come già sottolineato, lanciando bottiglie alla polizia.