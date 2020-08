Palermo, tutto pronto per il ritiro di Petralia Sottana: Doda, Lucca, Peretti e Fallani in città. Marconi…

Tutto pronto per il ritiro in quel di Petralia Sottana.

Il Palermo di mister Roberto Boscaglia si prepara al primo vero appuntamento di questa stagione: da lunedì 24 agosto, infatti, i rosanero sono attesi nel comune di madonita per iniziare la preparazione atletica. “Ieri pomeriggio sono tornati in città Doda, Lucca, Peretti e Fallani, e in serata è atterrato Ivan Marconi. Il difensore bresciano, 30 anni, 14 presenze e un gol la passata stagione col Monza, stamattina sosterrà i test medici e poi si recherà in sede per firmare un contratto biennale”, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport.

Adesso, si attende solo il ritorno di Andrea Silipo, il gioiello classe 2001 cresciuto calcisticamente nel settore giovanile giallorosso a cui i massimi esponenti della dirigenza rosanero non hanno voluto rinunciare per la prossima stagione. Ha fatto rientro nel capoluogo siciliano anche il nuovo acquisto Andrea Saraniti. Infine, “l’ex Trapani Rizzo dovrebbe aggregarsi nei prossimi giorni”.

Intanto, questa mattina tutto lo staff rosanero che andrà in ritiro si sottoporrà al tampone, operazione che verrà ripetuta ogni 4 giorni, come previsto dal protocollo Figc in materia di sicurezza anti-Covid. Ragion per cui, nella giornata di ieri la società ha siglato un accordo con l’Asp 6 di Palermo e l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello che «offriranno al club rosanero – si legge nella nota stampa–gli strumenti e l’assistenza medica per adempiere a tutte le prescrizioni dei ‘Protocolli allenamenti e gare nell’emergenza Covid’».

