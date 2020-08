Ritiro Palermo, da lunedì 24 agosto i rosanero a Petralia Sottana: info e dettagli

Avrà inizio lunedì 24 agosto la preparazione pre-campionato del Palermo a Petralia Sottana.

I rosanero alloggeranno presso il Convento dei Padri Riformati e svolgeranno le sedute d’allenamento nel campo sportivo del comune madonita.

In ottemperanza al vigente protocollo emanato dalla Commissione Medico Sportiva Federale in materia di allenamenti delle squadre di calcio professionistiche ed al vigente DPCM del 7 agosto 2020 (articolo 1, commma 6, lettera F), non sarà consentito l’accesso al Convento ed al campo sportivo al personale non autorizzato: pertanto, tutte le sedute d’allenamento si svolgeranno a porte chiuse.

INFO PER LA STAMPA

Nell’ambito delle vigenti misure di prevenzione dell’epidemia da Covid -19, non è previsto un accreditamento per gli Operatori dell’Informazione, che non potranno accedere, nel rispetto dei sopra citati regolamenti, sia al Convento che al campo sportivo.

Le conferenze stampa non si terranno in presenza di Operatori dell’Informazione bensì in remoto, tramite l’applicazione Zoom, in cooperazione con la sezione provinciale dell’USSI. Per partecipare alle stesse, il Direttore Responsabile o la Segreteria di ciascuna testata dovrà inviare entro e non oltre le ore 12 di venerdì 21 agosto una richiesta via email, all’indirizzo press@palermofc.com, indicando dati anagrafici e contatto telefonico di un referente. Il collegamento sarà consentito ad un solo Operatore dell’Informazione per ciascuna testata regolarmente accreditata. Le modalità di svolgimento saranno le stesse di una tradizionale conferenza stampa, con la gestione del turno di domanda e della durata a cura dell’ufficio stampa del club.

Le immagini delle suddette conferenze stampa, così come altre immagini correlate delle attività della squadra saranno disponibili sui canali ufficiali del club e potranno essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto di cronaca.