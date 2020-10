Palermo-Turris, parla il Presidente dei campani: “Quanto accaduto deve far pensare. Ecco perché non si è giocato”

Il rinvio di Palermo-Turris torna a far discutere.

Dopo due giorni dal rinvio della gara di Serie C, inizialmente in programma mercoledì 21 ottobre tra Palermo e Turris, il Presidente della squadra campana Antonio Colantonio torna a parlare dell’accaduto. Intervistato da un’emittente televisiva , il patron del club biancorosso ha parlato così del rinvio della sfida dei giorni scorsi contro il Palermo.

FOTO: Gallery Palermo-Turris, match rinviato per Covid-19

“È vero che tutti hanno saputo del rinvio a 15 minuti dal calcio d’inizio – riporta Tuttoc.com -. Era una situazione che stava degenerando sempre di più. Il Covid-19 sta cambiando tutto, anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli lo ha detto che per la salute di tutti non ha preferito far giocare. L’Asl ha dato il proprio parere: una situazione pericolosa. Non era il caso che si giocasse la partita. Quello che è accaduto ieri farà pensare agli Organi per eventuali modifiche nei regolamenti. Non si poteva prevedere. Bisogna capire chi è che ha l’ultima parola sul protocollo da seguire. A Napoli era diverso, non c’era un cluster ma solo qualche contagio”.

Palermo-Turris rinviata per Covid, l’avvocato Di Cintio: “Diverso da Juventus-Napoli, vi spiego”

Turris, il Dg tuona: “Quanto successo a Palermo è vergognoso, comunicazione arrivata dopo il riscaldamento”