Palermo, tre assenze in vista del Torino: Lancini a rischio forfait. Le ultime

Lancini potrebbe non partire con la squadra per il match di coppa Italia

"Per il ritorno su un campo di Serie A, seppur in Coppa Italia, il Palermo deve fare i conti con almeno tre assenze". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sugli indisponibili in vista della seconda uscita stagionale del Palermo, che sabato 6 agosto farà visita al Torino per il primo turno di Coppa Italia. Oltre ad Accardi - che oggi si sottoporrà agli esami per il ginocchio - e Luperini - colpito dalla mononucleosi -, anche Lancini potrebbe aggiungersi alla lista degli indisponibili per la trasferta dell'Olimpico Grande Torino'.