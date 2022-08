Palermo, è l’ora dei nuovi acquisti: Sala, Nedelcearu ed Elia in attesa di una chance

Gli innesti del Palermo in attesa di poter esordire con la maglia rosanero

"La prima chance, alla fine, non c'è stata. Questione di tempi e di condizione, per giocatori che hanno iniziato ad allenarsi con la squadra solo negli ultimi giorni, ma che sulla carta partono favoriti per una maglia nella formazione tipo della nuova stagione". Recita così l'edizione odierna del Giornale diSicilia, che fa il punto sul possibile esordio dei nuovi acquisti del Palermo nel prossimo impegno di Coppa Italia in programma sabato 6 agosto contro il Torino. Nella prima uscita ufficiale della stagione con la Reggiana - complice uno status fisico non ancora al top e tempi tecnici di inserimento nel gruppo - nessuno dei nuovi acquisti, fatta eccezione per Pigliacelli, ha esordito davanti ai 13mila dl 'Renzo Barbera'.

Di Benedetto si è affidato, più che consapevolmente, al blocco che ha trascinato il Palermo in Serie B, senza voler inserire i nuovi provando esperimenti di sorta. Singolare, seppur comunque giustificata, la scelta di spostare al centro della difesa Buttaro ed inserire Doda sulla fascia destra al momento dell'infortunio di Lancini che ha lasciato il campo intorno alla prima metà del primo tempo. Questione, però, solo di tempo e quel posto dovrebbe occuparlo Nedelcearu, arrivato dal Crotone per fornire muscoli, centimetri ed esperienza alla retroguardia rosanero. Lui come Sala - che come unico concorrente sulla corsia di sinistra ha Crivello - sono candidati a prendersi la scena già nel match di Torino.

Sulla trequarti, in assenza di Luperini, si è preferito puntare su Fella invece che su Stoppa. Stesso modus operandi utilizzato per Nedelcearu e Sala, così come per Pierozzi che deve ancora entrare a regime in termini di condizione e affiatamento con il gruppo. Anche per l'attaccante proveniente dalla Sampdoria è solo una questione di tempistiche. È arrivato da poco ma rappresenta una pedina dalla spiccata duttilità avanzata, capace di interpretare sia il ruolo di perno centrale della trequarti che di agire sugli esterni. Anche li, tuttavia, il ballottaggio è aperto, con Elia che si candida ad essere a tutti gli effetti un vice Floriano, e che tra i nuovi acquisti è stato quello che ha avuto più tempo per lavorare insieme al gruppo. "Attende un segnale dalla società, invece, il difensore serbo Devetak, presente in tribuna al 'Barbera' per il match con la Reggiana ma il cui acquisto dal Vojvodina non è stato ancora ufficializzato dal club di viale del Fante", chiude il GdS.