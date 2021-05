PALERMO-TERAMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Primo atto dei playoff promozione.

Alle ore 15.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida tra Palermo e Teramo. Due risultati su tre per la compagine rosanero e la voglia di convincere e stupire, nonostante non goda certamente dei favori del pronostico alla vigilia. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo il successo conquistato in trasferta contro la Virtus Francavilla. Tre punti che hanno permesso ai siciliani di terminare la regular season al settimo posto e che danno slancio e morale in vista degli spareggi.

Al cospetto della squadra di Paci, il tecnico del Palermo dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Almici, Odjer, Crivello, Palazzi e Somma. Tornano a disposizione di Filippi Corrado, Martin e Peretti. Lucca, che ha recuperato dal problema al ginocchio, è stato convocato. Tuttavia, sembra piuttosto improbabile che possa essere impiegato dal primo minuto. Ai box anche Fallani.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico. Dubbi in difesa.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Marconi e uno tra Lancini e Peretti comporranno la linea difensiva; Doda e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Floriano e Kanoute sulla trequarti con Rauti che completerà con ogni probabilità il reparto offensivo. Per quanto riguarda Lucca, l’ipotesi più accreditata è quella di un impiego del calciatore, qualora ve ne siano le premesse tattiche ideali, negli ultimi venti minuti di gara.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Teramo.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini (Peretti), Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti.

Indisponibili: Almici, Crivello, Fallani, Odjer, Palazzi, Somma.

Squalificati: nessuno

TERAMO (4-4-2): Lewandowski; Lasik, Piacentini, Soprano, Tentardini; Ilari, Lombardi, Santoro, Costa Ferreira; Pinzauti, Bombagi.

Indisponibili: Di Matteo, Minelli, Diakite, Viero.

Squalificati: nessuno

