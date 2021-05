Filippi: “Contro il Teramo mi aspetto una cosa. Silipo e Saraniti? A Francavilla..”

Parola a Giacomo Filippi.

Il coach rosanero è intervenuto in mixed zone alla vigilia del match valido per il primo turno di play off del girone C di Serie C. Il Palermo affronterà il Teramo in una gara in cui la compagine palermitana avrà a disposizione due risultati su tre per approdare al prossimo turno delle fasi finali. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi che conosce bene il peso specifico della partita decisiva per rendere più rosa che nero il futuro di Santana e compagni.

Filippi: “La mia sul Teramo. Lucca? Ecco la verità”

“Marconi ha riposato a Francavilla per una rotazione, sta benissimo e sarà disponibile come gli altri. Lancini era reduce da un periodo di inattività a causa di un problema al piede che lo ha tenuto fuori tanto e quindi c’è voluto del tempo. Adesso sta molto bene, siamo molto contenti di averlo recuperato in toto. Cosa mi aspetto dal Teramo? Non credo che possa interpretare la partita fin da subito, non penso che trasgrediranno i loro principi di gioco e le loro certezze. Mi aspetto una partita aperta e direi un match avvincente. Nella gara di ritorno della regular season, avevano giocato con un falso play e due attaccanti esterni. È una squadra che si muove in maniera automatica con giocatori che si capisce che lavorano insieme. Saraniti e Silipo? Hanno fatto la cosa migliore a Francavilla, Silipo si sta integrando al massimo in questo sistema. Gli piace svariare in mezzo al campo, devo dire che nelle ultime settimane ha avuto una capacità eccellente nella fare l’altro ruolo”.

