Palermo-Teramo, le pagelle dei quotidiani: Lucca salva il risultato, Valente si conferma. Male Broh e Luperini

Il Palermo non sa più vincere.

Due partite senza vittoria per i rosanero di mister Roberto Boscaglia che dopo il successo ottenuto a Cava de’ Tirreni contro la Cavese si sono fermati. I Rosa non hanno sfruttato le due partite casalinghe consecutive, infatti nelle sfide contro Virtus Francavilla e Teramo è arrivato appena un punto. Nel match disputato contro gli abruzzesi si è vista tanta voglia di fare che non è però stata accompagnata dalla concretezza, un pari che può starci visto anche il valore dell’avversario che non è per nulla scadente.

Nella sfida disputatasi al “Renzo Barbera” uno dei migliori in campo è stato ancora una volta Nicola Valente che ha messo in diverse occasioni la difesa ospite sotto pressione. Si prende il ruolo da protagonista Lorenzo Lucca che con la sua rete (la quinta) ha permesso ai suoi di riprendere il risultato e ottenere quantomeno un punto. Male Luperini e Broh a centrocampo, esordio positivo per Francesco De Rose.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

IL GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6 ; Accardi 6 , Somma 5, Palazzi 5,5, Crivello 6; Broh 5, Luperini 5; Kanoute 6, Rauti 5,5, Valente 6.5, Lucca 7,5. (De Rose 6., Corrado s.v., , Silipo s.v.,Santana 5,5, Peretti 6). Allenatore Roberto Boscaglia 5,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6 ; Accardi 6 , Somma 5,5, Palazzi 5, Crivello 5; Broh 5,5, Luperini 5; Kanoute 6, Rauti 5,5, Valente 5.5, Lucca 6. (De Rose 6., Corrado 5, Silipo s.v.,Santana 5,5, Peretti 6). Allenatore Roberto Boscaglia 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6 ; Accardi 6 , Somma 5, Palazzi 5,5, Crivello 5,5; Broh 5, Luperini 5; Kanoute 6, Rauti 5,5, Valente 6.5, Lucca 6,5. (De Rose 6., Corrado 5.5, , Silipo s.v.,Santana 5,5, Peretti 6). Allenatore Roberto Boscaglia 5,5.