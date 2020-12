Palermo, tegola in casa rosanero: lungo stop per Almici, fra oggi e domani il responso degli esami

Nuova tegola in casa Palermo.

Si prospetta un lungo stop per Alberto Almici, che nel match di mercoledì pomeriggio contro la Viterbese – terminato con un pirotecnico 3-3 –, è stato colpito duramente al ginocchio destro, su un fallo commesso da Simonelli (autore di uno dei 3 gol laziali). Un duro scontro di gioco, che l’arbitro Cascone – non esente da critiche anche per la mancata concessione di due rigori su Rauti prima e su Saraniti poi – non ha neppure sanzionato con il cartellino giallo.

Allo stato attuale, sembra scongiurata la rottura del legamento crociato, che lo avrebbe tenuto fuori dal campo fino a fine stagione. Tuttavia, non c’è ancora una diagnosi ufficiale per l’esterno destro rosanero, ma a 24 ore di distanza dall’infortunio, dopo una prima analisi diagnostica di carattere ortopedico, c’è la speranza che si tratti solo di una brutta distorsione. Per avere certezze sulle condizioni del terzino però bisognerà attendere almeno fino a domani.

Per una prima stima sui tempi di recupero, bisognerà attendere ancora qualche ora, ma nella migliore delle ipotesi, Almici potrebbe non essere disponibile per almeno due mesi. Si aggiunge, dunque, un’altra brutta tegola per la compagine rosanero e per Roberto, che adesso dovrà fare a meno di uno pezzo da “90” all’interno del suo scacchiere tattico.