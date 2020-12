Boscaglia: “Due rigori netti, l’arbitro non si è fatto rispettare. Tutto sulle condizioni di Almici”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuta in conferenza stampa al termine della sfida contro la Viterbese, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Almici ha subito una distorsione e si valuterà domani l’entità dell’infortunio. Non sono soddisfatto del risultato, la squadra ha giocato come al solito contro una squadra che ha fatto solo ostruzionismo difendendosi per poi ripartire. La rete del pari è stata davvero rocambolesca, sul secondo c’è qualche dubbio. Abbiamo sbagliato sul loro terzo gol, siamo riusciti a riprenderla negli ultimi minuti. Alla squadra posso dire poco se non di dover essere più cinici, ci sono delle cose che non mi sono andate giù: due rigori netti che non ci sono stati concessi. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è che si perdeva tanto tempo per i cambi e si danno solo 5 minuti di recupero, l’arbitro in questo caso non si è fatto rispettare. Abbiamo commesso qualche errore di ingenuità anche sulla punizione che ha portato al terzo gol, la squadra comunque ha dato tutto”.