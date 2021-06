Palermo, Tedesco: “Zamparini-Mirri? C’è una differenza. Stagione negativa”. E su Filippi…

Le dichiarazioni di Giovanni Tedesco: "Se arrivi settimo, bisogna prendersi delle responsabilità e dire che si sarebbe potuto fare meglio. Credo che la gente avrebbe apprezzato".

⚽️

Parola a Giovanni Tedesco.

L'ex calciatore di Genoa e Fiorentina è stato intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". In particolare, Tedesco si è soffermato sui gloriosi fasti dell'era targata Zamparini confrontandoli con il Palermo di Dario Mirri. Di seguito, le sue dichiarazioni.

CAMPUS ESTIVO-"Mi hanno coinvolto e non mi sono tirato indietro, quando si tratta di dare un'opportunità ai bambini non si può fare altrimenti. E' bello dare a questi ragazzi una giornata di felicità, sono certo che ci divertiremo in questi giorni da passare insieme, magari regalando loro una giornata diversa con un campione. L'anno scorso l'ho fatto portando qui Miccoli e spero di poter portare stavolta qualche mio ex compagno in attività. Mi piacerebbe tantissimo avere qui Pastore. Vediamo, in base ai suoi impegni".

VECCHIE GLORIE ROSANERO-"Eh, ci sono bambini che si chiedevano pure chi fossi io. Quando ho portato Miccoli, c'è stato un affetto incredibile da parte dei genitori, ma i più piccoli chiaramente non possono sapere tutti chi sia e cosa abbia fatto a Palermo. La gente però ci vuole bene e lo dimostra quando ci vede".

ZAMPARINI-MIRRI-"Vedo una situazione differente. Il patron friulano ha sempre esternato la sua scarsa predisposizione nell'avere calciatori palermitani. Ho avuto un bel rapporto con lui e posso solo ringraziarlo per quanto fatto. Con la nuova gestione, invece, si è partiti in maniera differente. Si è parlato di un Palermo ai palermitani, almeno sotto questo punto di vista Zamparini è stato coerente. Però abbiamo qualche aspetto positivo: penso alle ragazze della squadra femminile che sono state promosse in Serie B o alla Primavera che sta facendo benissimo".

PRIMA SQUADRA-"Parlo da palermitano e da tifoso del Palermo, perché sportivamente parlando nessuno mi ha mai regalato nulla e dico quello che penso senza secondi fini. Per me un Palermo che arriva settimo in campionato non ha fatto una buona stagione. Semmai posso dare merito a Filippi per aver rimesso in sesto la situazione, per essere riuscito a fare i play off a testa alta. Di questo bisogna solo dargliene atto. Però se arrivi settimo, bisogna prendersi delle responsabilità e dire che si sarebbe potuto fare meglio. Credo che la gente avrebbe apprezzato".

CIMELI ROSANERO- "Ho scritto un post in tarda serata, dopo aver passato l'intera giornata a vedere quelle foto. Devo dire la verità, mi hanno messo una profonda tristezza. C'era pure la Coppa per la vittoria nel campionato Primavera, forse la gioia più grande che dei ragazzi del settore giovanile ci abbiano regalato. Ecco, forse essere troppo palermitano mi fa male...".