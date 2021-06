Calcio, torna a Palermo il campus estivo di Giovanni Tedesco. Anche quest’anno ospiti ex giocatori rosanero

Si rinnova l'appuntamento annuale con il campus estivo dell'ex rosanero

Anche quest'anno prenderà il via il campus estivo di Giovanni Tedesco, ex bandiera del Palermo, oggi allenatore. I bambini, dai 5 anni in su, che parteciperanno al "Summer Camp", svolgeranno insieme allo staff di Tedesco allenamenti tecnico-individuali dal 21 giugno, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 17.00, presso il centro sportivo “Le Siepi” di via Badia a Palermo, organizzato dall'ASD Monreale Calcio. L'anno scorso un amico speciale andò a trovare Tedesco durante il campus: Fabrizio Miccoli, storico capitano dei rosanero. E nell'edizione di quest'anno altri ex giocatori del Palermo sono attesi. Tra questi potrebbe esserci un beniamino rimasto nel cuore dei tifosi come Javier Pastore.